Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?

Рали „Дакар 2026“ стартира утре с пролога около Янбу, който има за цел определи стартовия ред за първия дълъг етап в маратонската надпревара.

От 2020 година насам рали „Дакар“ се провежда на територията на Саудитска Арабия, но за седмото поредно издание на състезанието, което се провежда там, организаторът ASO промени сериозно маршрута, за да осигури нови трудности и проблеми пред участниците.

👇 The official route of Dakar 2026!

🚩 Yanbu - Yanbu 🏁

🏍 7,906 km (4,748 km of SS)

🚗 7,994 km (4,840 km of SS)



🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/O7DtPDvtMK — DAKAR RALLY (@dakar) November 13, 2025

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Маршрутът на рали „Дакар“ включва 13 пълноценни етапа и един почивен ден в столицата Риад. Общата дължина на надпреварата е 7994 километра, като 4880 от тях са състезателни. Това ще е едно от най-дългите ралита в историята на „Дакар“ и има потенциал да се нареди и сред най-трудните.

За 2026 година отпада 48-часовия етап, който беше въведен през 2024 и се използва и миналата година с някои промени. Това решение беше взето след многото катастрофи и инциденти миналата година, заради които още в първата седмица отпаднаха част от фаворитите, включително и в бруталния 48-часов етап в началото на надпреварата.

Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?

За тази година организаторът връща двудневните маратонски етапи, като те ще са два и по правилата екипажите няма да имат право на външна помощ вечерта в бивака.

Първото маратонско изпитание включва етапи 4 и 5 между Ар Ула и Хаил, а второто – етапи 9 и 10 между Вади Ад Давасир и Биша.

Точно около Вади Ал Давасир са концентрирани повечето пустинни етапи тази година – във втората седмица от състезанието екипажите ще водят сериозни битки с дюните, като веднага след почивния ден идват два тежки етапа, всеки с дължина малко по-малко от 500 км.

For the fourth year in a row, the organization and the competitors gather earlier in the first huuuge bivouac: the starting camp ⛺ located in Yanbu.

But wait, you might wonder what a bivouac is? 🤔 #Dakar2026 pic.twitter.com/IzA35TWpAw — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2026