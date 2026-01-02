Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?

КТМ доминира при мотоциклетите в рали "Дакар" от началото на този век. Австрийският производител постигна 18 поредни победи между 2001 и 2019, преди да триумфира отново през 2023 и 2025. Междувременно пилотите на KTM пропуснаха победата само в четири случая: през 2020, 2021 и 2024, когато победите бяха за Хонда и през 2022, когато пък спечели дъщерната марка на КТМ - GasGas.

С настоящия шампион Даниел Сандърс в редиците си, KTM изглежда абсолютен фаворит за победата в "Дакар 2026" при мотоциклетите. Австралиецът, който миналата година стана 17-ият различен победител при мотоциклетистите, си осигури и световната титла.

В заводския отбор на KTM заедно със Сандърс карат и опитният Лусиано Бенавидес и младият Едгар Канет. Последният триумфира в категория Rally2 през 2025 г., спечели и титлата в W2RC в същия клас, след което беше повишен в официалния RallyGP отбор на производителя от Матигхофен.

Още четири марки ще се опитат да попречат на KTM да спечели своята 21-ва победа в "Дакар", като вниманието е насочено най-вече към Хонда. Японският производител ще разполага с много силен заводски състав в клас RallyGP, воден от двукратния шампион Рики Брабек. Миналата година американецът завърши пети, точно зад съотборниците си Тоша Шарейна и Адриен ван Беверен. Четвъртият заводски пилот на Хонда, Скайлър Хаус, също се нареди в топ шест през 2025 г. Това поставя японската марка сред основните претенденти за победата.

Междувременно Hero също сформира силен отбор за предстоящия Дакар. Индийският производител се води от Рос Бранч, който завърши на второ място през 2024. Хосе Игнасио Корнехо, седми през миналия януари, също се завръща в надпреварата за Hero.

Шерко също имаше представители в RallyGP през последните години и това няма да е по-различно през 2026. Брадли Кокс и Лоренцо Сантолино ще търсят успех за френския производител.

Накрая, има и нов участник в RallyGP на Дакар 2026. Китайската марка Hoto ще направи първия си опит за генерална победа в пустинното рали, след като дебютира в категория Rally2 миналата година. Мейсън Клайн, който миналата година се състезаваше за китайската Kove, беше избран за лидер на Hoto. В официалния отбор към него ще се присъедини Мартин Михек.

Настоящият победител в "Дакар" в категория Rally2 няма да защитава титлата си в това издание. Въпреки това, на старт ще застанат класиралите се на второ, четвърто и пето място от 2025: Тобиас Ебстер, Тони Мулец и Майкъл Дохърти. Особено големи очаквания има към последния, който кара KTM за BAS World KTM Racing Team и миналата година успя да спечели два етапа в генералното класиране.