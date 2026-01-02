Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

Алейш Еспаргаро обяви, че слага край на колоездачната си кариера след само една година, за да може да се фокусира върху ангажиментите си като тестов пилот на Хонда в MotoGP.

Испанецът прекрати кариерата си на титуляр в кралския клас в края на сезон 2024, след което зае поста на тестов пилот в състава на Хонда. Успоредно с това той започна и кариера на професионален състезател по колоездене, което обаче се отрази негативно на ангажиментите му към Хонда.

Дебютът на Алейш Еспаргаро в професионалното колоездене завърши с контузия

В хода на сезон 2025 в MotoGP Еспаргаро направи четири участия с „уайлд кард“ и едно като резерва, но контузия, получена с велосипеда, не му позволи да стартира повече като заместник. Испанецът трябваше да замени контузения Сомкиат Чантра за Гран При на Унгария през август, но травма на гърба му попречи, което никак не се е харесало на Хонда.

Алейш Еспаргаро пропуска Гран При на Унгария след падане с колело

Последвалите разговори между Еспаргаро и шефът на Хонда Алберт Пудж са довели до решението на испанеца да се фокусира изцяло върху ангажимента си към японската марка и да изостави колоездачните състезания, поне засега. Той ще продължи да тренира с екипа на Лидл-Трек, но само толкова.

Дъжд провали дебюта на новия 850-кубиков двигател на Хонда

„Повратният момент дойде в Барселона (състезанието след Унгария). Аз пристигнах напълно изтощен с три счупени прешлена от колелото. Алберто седна с мен и поговорихме, той разбира страстта ми към колоезденето, но ми каза, че това е Хонда и аз трябва да съм малко по-фокусиран. Той е абсолютно прав“, обясни Еспаргаро.



„Може би сбърках. Не знаех как да се калибрирам към ролята ми на тестов пилот. Беше малко ново за мен и си мислех, че ще мога да съчетая двете, но не е така. Затова догодина (2026) ще продължа да съм част от колоездачния отбор, но няма да се състезавам професионално, само ще тренирам с него, за да съм фокусиран върху работата с Хонда.



„И Алберт, и японската страна на отбора ме помолиха да върша двойна работа през 2026 година. От една страна ще работя върху актуалния мотор, а от друга ще развивам този за сезон 2027 в гумите на Пирели, така че ще трябва да се отдам повече на работата ми като тестови пилот на Хонда“, каза още испанецът, говорейки пред медиите по време на финалния уикенд за сезон 2025 в MotoGP във Валенсия.

Какво губи Хонда след успешния си сезон 2025 в MotoGP?

През 2026 година Хонда няма да може да използва своите титулярни пилоти в частните си тестове, след като се изкачи от Категория D в Категория C. Това означава, че обратната връзка на Еспаргаро и Такааки Накагами, който е другият тестов пилот на Хонда, става още по-важна за развитието на RC213V и изцяло новия мотор с 850-кубиковия двигател за сезон 2027.

