Алейш Еспаргаро пропуска Гран При на Унгария след падане с колело

Алейш Еспаргаро няма да може да участва в предстоящия уикенд за Гран При на Унгария заради травма, която той е получил след падане със своя велосипед по-рано тази седмица.

По план испанецът трябваше да замени контузения Сомкиат Чантра в състава на LCR Хонда за уикенда на „Балатон Парк“. Това обаче няма да се случи, след като Еспаргаро е наранил лумбарен прешлен при падането си с колело по-рано тази седмица.

🩺📰Aleix Espargaro will not replace Somkiat Chantra at the Hungarian GP.

Aleix suffered a cycling accident and, after medical checks, his L3 vertebra is affected. The IDEMITSU Honda LCR team thanks him for his support and wishes him a speedy recovery. — LCR Team (@lcr_team) August 21, 2025

Заради тази травма испанецът се е насочил към Барселона за допълнителни прегледи и лечение. Неговото отсъствие означава, че в Гран При на Унгария ще участват 21 пилоти. Сред тях ще бъде и по-малкият от братята Еспаргаро – Пол, който ще кара на мястото на контузения Маверик Винялес в Tech3 КТМ.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Снимки: Gettyimages