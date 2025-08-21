Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алейш Еспаргаро пропуска Гран При на Унгария след падане с колело

Алейш Еспаргаро пропуска Гран При на Унгария след падане с колело

  • 21 авг 2025 | 14:52
  • 167
  • 1

Алейш Еспаргаро няма да може да участва в предстоящия уикенд за Гран При на Унгария заради травма, която той е получил след падане със своя велосипед по-рано тази седмица.

По план испанецът трябваше да замени контузения Сомкиат Чантра в състава на LCR Хонда за уикенда на „Балатон Парк“. Това обаче няма да се случи, след като Еспаргаро е наранил лумбарен прешлен при падането си с колело по-рано тази седмица.

Заради тази травма испанецът се е насочил към Барселона за допълнителни прегледи и лечение. Неговото отсъствие означава, че в Гран При на Унгария ще участват 21 пилоти. Сред тях ще бъде и по-малкият от братята Еспаргаро – Пол, който ще кара на мястото на контузения Маверик Винялес в Tech3 КТМ.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

  • 21 авг 2025 | 13:49
  • 1972
  • 0
Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

  • 21 авг 2025 | 12:06
  • 900
  • 0
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:41
  • 1265
  • 0
Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:26
  • 1369
  • 0
Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

  • 21 авг 2025 | 11:05
  • 494
  • 0
Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

  • 21 авг 2025 | 10:43
  • 1251
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 39452
  • 53
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 8010
  • 34
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 23953
  • 179
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 11417
  • 44
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 8516
  • 13
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 11642
  • 4