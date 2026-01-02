Ботев (Пловдив) с подробности за първата си тренировка за 2026 г.

Отборът на Ботев (Пловдив) ще направи първата си тренировка за новата 2026 година на 5 януари (понеделник). Заниманието ще стартира в 16:00 часа на централния терен на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика" и ще бъде открито за фенове, журналисти и фотографи.

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Старши треньорът Димитър Димитров-Херо ще даде пресконференция за медиите в дните преди заминаването на "канарчетата" за лагера в Турция, което е планирано за 17 януари.