  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Халф на Ботев (Пловдив) пред трансфер в Турция

Халф на Ботев (Пловдив) пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 20:16
  • 979
  • 0
Халф на Ботев (Пловдив) пред трансфер в Турция

Ботев (Пловдив) ще продаде халфа Енрике Жоку на втородивизионния Маниса, съобщават турските медии. Според информацията Маниса ще плати на Ботев за дефанзивния халф сумата от 350 хиляди евро.

Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!
Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!

В Турция отбелязват, че Жоку не е получавал достатъчно игрово време при пловдивчани. В южната ни съседка твърдят, че сделката между двата клуба може да се счита за сигурна.

Бенфика ще получи 3% от трансфера като сума за компенсация за развитието на Жоку. Това възлиза на малко над 8 хиляди евро. По 1% от трансфера по сделката ще получат още отборите на на Портимонензе и Фейрензе.

Жоку е роден в Гвинея-Бисау и е продукт на академията на Бенфика. Той е бивш юношески национал на Португалия в различните възрасти, като за съставите до 18 и 19 години играе под ръководството на Пауло Бенто.

