Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!

Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!

  • 1 яну 2026 | 13:27
  • 497
  • 5
Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!

Ботев (Пловдив) излезе с публикация в минутите след идването на 2026 г. "Канарчетата" пожелаха здраве и радости на привържениците си.

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

"Честита Нова година, Ботевисти! Нека Новата година донесе здраве и радост, както и още много поводи за гордост с Ботев Пловдив. Нека бъдем заедно – рамо до рамо! Елате на стадиона, нека трибуните оживеят и покажем какво значи истинска подкрепа за отбора. Само обединени можем да вървим напред. За Ботев! За Пловдив!", написаха "жълто-черните".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна): Нека новата година ни донесе повече поводи за гордост

Спартак (Варна): Нека новата година ни донесе повече поводи за гордост

  • 1 яну 2026 | 13:40
  • 741
  • 4
Локо (Сф): Нека бъдем по-позитивни и задружни!

Локо (Сф): Нека бъдем по-позитивни и задружни!

  • 1 яну 2026 | 13:35
  • 609
  • 7
Локомотив (Плводив): Предстои ни специална и историческа година

Локомотив (Плводив): Предстои ни специална и историческа година

  • 1 яну 2026 | 13:35
  • 788
  • 4
ЦСКА 1948: Продължаваме напред заедно

ЦСКА 1948: Продължаваме напред заедно

  • 1 яну 2026 | 13:13
  • 768
  • 10
Славия пожела на привържениците си страхотна година

Славия пожела на привържениците си страхотна година

  • 1 яну 2026 | 13:08
  • 642
  • 2
Струмска слава поздрави шефа

Струмска слава поздрави шефа

  • 1 яну 2026 | 13:04
  • 829
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11374
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10137
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29703
  • 148
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22131
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17005
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11794
  • 12