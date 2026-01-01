Ботев (Пд): Нека бъдем рамо до рамо!

Ботев (Пловдив) излезе с публикация в минутите след идването на 2026 г. "Канарчетата" пожелаха здраве и радости на привържениците си.

"Честита Нова година, Ботевисти! Нека Новата година донесе здраве и радост, както и още много поводи за гордост с Ботев Пловдив. Нека бъдем заедно – рамо до рамо! Елате на стадиона, нека трибуните оживеят и покажем какво значи истинска подкрепа за отбора. Само обединени можем да вървим напред. За Ботев! За Пловдив!", написаха "жълто-черните".