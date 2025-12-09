Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 371
  • 0
Представителният отбор на Ботев (Пловдив) ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата" ще минат медицински изследвания.

По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров-Херо ще изиграят общо пет контролни срещи. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои в Пловдив.

Ботев (Пловдив) бави преговори за нови договори
Пловдивчани ще проведат подготвителен лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари.

Ето и пълния списък с контролни срещи:

15.01 срещу Марица (Пловдив)

21.01 срещу Партизан (Сърбия)

24.01 срещу Оболон (Украйна)

27.01 срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30.01 срещу Пахтакор (Узбекистан)

