Дейвид Култард очаква по-различни състезания през 2026

Дейвид Култард очаква, че битките гума до гума във Формула 1 ще изглеждат напълно различно през 2026 година, основно заради новите технически регулации.

„Мисля, че самият факт, че имаше разговори с всички отбори относно бъдещето на правилата за двигателите, се дължи на това, че те имаха съмнения. Така да се каже... те навлизат в ера, в която ще има 50% електрическа енергия и 50% двигател с вътрешно горене", обясни бившият пилот пред F1 Technical.

„Това ще доведе до много различен профил на състезанията. Моделът сега е, че излизаш от завоя, ускоряваш все повече и повече, достигаш максимална скорост, след което спираш и влизаш в следващия завой.

„С новите правила най-вероятно ще ускоряваш до определена скорост, след което електрическата енергия ще свърши и колата ще има повече въздушно съпротивление, отколкото мощност“, обясни Култард.

Поради тази причина британският анализатор очаква болидите във Ф1 да бъдат по-бавни през 2026 г. Въпреки това той смята, че това всъщност може да направи надпреварите по-вълнуващи. Култард отбеляза, че разликите може да са минимални, но малките иновации ще имат решаващо значение.

„Така че, докато всичко е горе-долу еднакво, рискът при всеки нов правилник, предполагам, е един производител да намери начин да доминира... Както беше с Мерцедес в хибридната ера, те имаха такова предимство в двигателя, че не се нуждаеха от най-добрата кола, за да печелят“, заключи той.

Болидите във Формула 1 за следващата година ще бъдат по-бавни, по-малки и по-леки. Това се дължи отчасти на задвижващата система, но и аеродинамиката ще бъде променена. В резултат на това новите автомобили ще имат по-малко притискаща сила отпреди, което ще забави времената за обиколка.

