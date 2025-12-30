Популярни
  3. Гасперини: Не знам дали печелим по-често с типичеп централен нападател

Гасперини: Не знам дали печелим по-често с типичеп централен нападател

  • 30 дек 2025 | 09:44
  • 384
  • 1

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана доволен от домакинската победа с 3:1 над Дженоа в 17-ия кръг на шампионата на Серия А.

"Създадохме много положения и бяхме опасни. Жалко е, че не успяхме да се възползваме от тях през второто полувреме. По-често ли печелим с типичеп централен нападател? Не знам. Фъргюсън винаги е играл, когато не е контузен. Ако Дибала не е контузен, също играе. Рома няма играчи с толкова високо качество. Когато е във форма, както днес, атакуващата игра на Дибала се развива по един начин. Когато има малки проблеми, това се отразява на представянето му. Но дори половината от потенциала му е достатъчна, така че не бива да пропуска мачове сега, трябва да играе.

Всички играчи могат да се подобрят. Трябва да гледаме на чашата наполовина пълна. Коне е ключов играч за френския национален отбор и има изключителни качества в някои аспекти. Ако можеше да вкара още няколко гола... Мисля, че има потенциал да расте и в тази област“, ​​заяви Гасперини.

