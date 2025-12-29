Фенербахче вади 35 милиона евро за Кристофър Нкунку

Фенербахче се интересува от нападателя на Милан Кристофър Нкунку, според журналиста Екрем Конур. Турският клуб иска да подпише с 28-годишния французин под наем или е готов да предложи между 30 и 35 милиона евро за него.

Нкунку е с Милан от лятото на 2025 г. Настоящият му договор с клуба е до края на юни 2030 г. През този сезон нападателят е записал 15 участия във всички състезания, като е отбелязал 3 гола и е дал 2 асистенции. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 32 милиона евро.

Снимки: Gettyimages