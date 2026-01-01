Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Лука Модрич изненада с предпочитаната си професия, ако не беше успял с футбола

Лука Модрич изненада с предпочитаната си професия, ако не беше успял с футбола

  • 1 яну 2026 | 16:20
  • 2536
  • 2

Хърватският полузащитник на Милан Лука Модрич разкри, че е щял да стане сервитьор, ако не беше започнал да играе футбол. 40-годишният ветеран стана известен благодарение на изявите си за Реал Мадрид, където спечели множество трофеи. Играл е и за Динамо (Загреб) и Тотнъм. Опитният халф е част от състава на „росонерите“ от миналото лято.

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

„Харесвам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален. През целия си живот никога не съм си мислил, че съм над някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор. Бях добър в това, обичах го. Учих в училище за хотелиерство. През първата ми година стажувахме в ресторант „Марина“ в Задар, където се провеждаха сватбени приеми. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не харесвах, беше миенето на чинии“, сподели Модрич в интервю за "Кориере дела Сера".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Неймар ще удължи договора си със Сантос

Неймар ще удължи договора си със Сантос

  • 1 яну 2026 | 13:38
  • 1362
  • 2
Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

Страхотен късен обрат за Кот д’Ивоар, Камерун също трябваше да наваксва пасив

  • 1 яну 2026 | 13:15
  • 3311
  • 0
Румънска легенда се бори с коварна болест

Румънска легенда се бори с коварна болест

  • 1 яну 2026 | 12:18
  • 8267
  • 2
Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

Буркина Фасо спечели директния сблъсък със Судан и продължава напред

  • 31 дек 2025 | 20:06
  • 3451
  • 0
Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

Алжир вкара три за по-малко от 15 минути и спечели групата си на Купата на африканските нации

  • 31 дек 2025 | 20:03
  • 6636
  • 0
Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

  • 31 дек 2025 | 19:01
  • 3888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11609
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10275
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29823
  • 149
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22246
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17192
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11876
  • 12