Лука Модрич изненада с предпочитаната си професия, ако не беше успял с футбола

Хърватският полузащитник на Милан Лука Модрич разкри, че е щял да стане сервитьор, ако не беше започнал да играе футбол. 40-годишният ветеран стана известен благодарение на изявите си за Реал Мадрид, където спечели множество трофеи. Играл е и за Динамо (Загреб) и Тотнъм. Опитният халф е част от състава на „росонерите“ от миналото лято.

„Харесвам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален. През целия си живот никога не съм си мислил, че съм над някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор. Бях добър в това, обичах го. Учих в училище за хотелиерство. През първата ми година стажувахме в ресторант „Марина“ в Задар, където се провеждаха сватбени приеми. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не харесвах, беше миенето на чинии“, сподели Модрич в интервю за "Кориере дела Сера".

