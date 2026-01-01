Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер сподели в Инстаграм, че пътуването му до Антарктика, което трябваше да се осъществи в първите дни на 2026, е пропаднало.
„Не очаквайте снимки от Антарктика – заради технически проблем с кораба, всичко беше отменено преди три дни“, написа Леклер.
Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
Шарл описа накратко 2025 година в поста си, като я определи като „много добра“ извън състезанията и „много трудна“ на пистата.
Леклер се пребори за 7 подиума през сезон 2025 във Формула 1, но не успя да спечели нито една победа и Ферари изостана до 4-ото място в класирането при конструкторите.
И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите
Извън състезанията Шарл се сгоди за приятелката си Александра Сен Млю, но двамата все още не са определили дата на сватбата.
Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?
Снимки: Gettyimages