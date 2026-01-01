Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер сподели в Инстаграм, че пътуването му до Антарктика, което трябваше да се осъществи в първите дни на 2026, е пропаднало.

„Не очаквайте снимки от Антарктика – заради технически проблем с кораба, всичко беше отменено преди три дни“, написа Леклер.

A very good year off the track.

A very difficult year on the track.

Thank you so much to all of you that follows and supports me throughout the ups and downs. Count on me to give absolutely everything for 2026 for us to have more wins and success on the track.

Enjoy the… pic.twitter.com/ciwkc5nqZz — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 30, 2025

Шарл описа накратко 2025 година в поста си, като я определи като „много добра“ извън състезанията и „много трудна“ на пистата.

Леклер се пребори за 7 подиума през сезон 2025 във Формула 1, но не успя да спечели нито една победа и Ферари изостана до 4-ото място в класирането при конструкторите.

Извън състезанията Шарл се сгоди за приятелката си Александра Сен Млю, но двамата все още не са определили дата на сватбата.

