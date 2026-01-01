Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

Популярни
  • 1 яну 2026 | 11:11
Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер сподели в Инстаграм, че пътуването му до Антарктика, което трябваше да се осъществи в първите дни на 2026, е пропаднало.

„Не очаквайте снимки от Антарктика – заради технически проблем с кораба, всичко беше отменено преди три дни“, написа Леклер.

Шарл описа накратко 2025 година в поста си, като я определи като „много добра“ извън състезанията и „много трудна“ на пистата.

Леклер се пребори за 7 подиума през сезон 2025 във Формула 1, но не успя да спечели нито една победа и Ферари изостана до 4-ото място в класирането при конструкторите.

Извън състезанията Шарл се сгоди за приятелката си Александра Сен Млю, но двамата все още не са определили дата на сватбата.

