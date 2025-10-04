Популярни
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 1714
  • 0
Малена Замфирова спечели голямата награда в 10-ото издание „Пьотър Нуровски“ на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) за най-добрия млад спортист на Европа. Това стана след гласуване на представителите на всички Национални олимпийски комитети на Стария континент в Малта, където късно снощи се проведе тържествена церемония.

Първото място на 16-годишната Малена й носи и чек от 15 000 евро – най-голямата парична награда, която тя ще инвестира в своята подготовка. Малена Замфирова спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши на FIS в Закопане, Полша, през март.

Часове преди гласуването Малена направи силна реч пред делегатите, с която защити оставането на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма. Тя участва в 45-ия Семинар на ЕОК като един от петимата финалисти, като речта ѝ предизвика аплодисментите на цялата зала, а българката получи специалните поздравления на председателя на ЕОК Спирос Капралос и на еврокомисаря Глен Микалеф.

„Много сме щастливи, че нашето изключително и талантливо момиче беше оценено от всички комитети от цяла Европа. Когато подавахме кандидатурата, дори не мечтаехме, че тази вечер един български спортист ще е на сцената и то с най-голямата награда“, коментира председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

