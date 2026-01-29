Собственикът на Sportal.bg & Partners задействат следващата фаза на дигиталния растеж на Récord.com.mx

Eдна от най-големитe спортни медийни групи в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), от която основна част са медиите Sportal.bg, abola.pt, gsp.ro, sportal.rs, sport.sk, sportnieuws.nl, kicker.ch и sport.ch, заедно със Sportal 365 и Cube – собствените системи на RSMG за управление на съдържание и фронтенд решения – както и Fans United, водещ доставчик на решения за геймификация, с удоволствие обявяват ново техническо продуктово партньорство с Récord.com.mx – една от най-утвърдените и най-четени спортни медии в Мексико.

Формиран през 2002 г., днес Récord е сред топ 3 спортните брандове на мексиканския пазар, достигащ около 6,7 милиона потребители и 21 милиона импресии на страници месечно, с общо 6,9 милиона последователи в социалните мрежи. От началото на дигиталното си разширяване през 2009 г. и след прекратяването на печатното си издание през 2022/23 г., Récord изгради силно дигитално присъствие чрез ексклузивни репортажи, влиятелни коментари и лоялна аудитория.

Създателят на Sportal Media Group Стилян Шишков, който е старши партньор в RSMG, е основател и на Sportal 365, и на Fans United.

В рамките на партньорството RSMG и Fans United ще допринесат със своя технологичен и продуктов опит, задвижван от Sportal 365 (първата в света headless система за управление на спортно съдържание) и Cube (собствения фронтенд на Ringier), за да подсилят допълнително дигиталната платформа на Récord, да ускорят продуктовото развитие и да подобрят потребителското изживяване. Сътрудничеството отбелязва важна стъпка в продължаващия път на дигитален растеж и иновации на Récord.