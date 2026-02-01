Популярни
  • 1 фев 2026 | 12:10
  • 350
  • 0
Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник

Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник. В него са публикувани биографиите на 20-е състезатели, които завоюваха олимпийски квоти и ще ни представят в спортовете биатлон, ски-алпийски дисциплини, ски-скок, ски-бягане, сноуборд и фигурно пързаляне. Справочникът предоставя също така списък на ръководители, длъжностни лица, треньори, лекар, кинезитерапевти и технически лица, които са част от 50-членната българска делегация.

„Днес вие сте част от олимпийския отбор на България. Това е признание за вашите лични усилия,  неуморната работа на вашите треньори, любовта и подкрепата на вашите семейства, както и решаващата роля, която нашите спортни федерации и нашата държава  играят за развитието на вашия талант и амбиция да се състезавате сред световния спортен елит. Като членове на олимпийския отбор на България, вие сте пример за подражание за поколения българи. Цялата нация се радва на вашите победи, но и ви подкрепя в трудни моменти. Никога не забравяйте олимпийските принципи. Състезавайте се с честност и почтеност, бъдете пример за подражание във всичко, което правите - както на терена, така и извън него. Убедена съм, че Милано-Кортина 2026 ще остане един от най-скъпите спомени не само във вашата спортна кариера, но и във вашия живот. Дайте най-доброто от себе си, никога не спирайте да се борите и  продължавайте да мечтаете за големи неща!“, казва в част от обръщението си към спортистите председателят на БОК Весела Лечева.

Справочникът също така представя олимпийската история на България на зимни игри, която датира от 1936 г., както и най-важните моменти, свързани с Милано-Кортина 2026.

Под формата на QR код е публикувана и цялата програма на XXV Зимни олимпийски игри.

За изработването на справочника е използван шрифтът „ЛИК“, който беше предоставен от Българската телеграфна агенция. Националният шрифт е дело на екип на Националната художествена академия (НХА) под ръководството на доц. Светлин Балездров. Кръстен на списанието за култура на БТА, той е предназначен за дигитална и печатна идентичност на българските институции. Информацията е подготвена с помощта на спортните журналисти Боряна Тончева и Ива Кръстева, които от десетилетия отразяват не само българския спорт, но и Олимпийските игри.

