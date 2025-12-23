Беше отписан от Аморим в Ман Юнайтед, а сега го провокира

Ден след загубата на Манчестър Юнайтед в Бирмингам от Астън Вила (1:2), Наполи победи Болоня (2:0) с два гола на бившия играч на Бенфика Давид Нерес и спечели Суперкупата на Италия в Рияд, Саудитска Арабия.

След празненствата, Расмус Хойлунд направи публикация в социалните мрежи, за да отпразнува първия си трофей след завръщането си в Италия и отправи лека провокация към Рубен Аморим и компания.

„Ето какво означава едно страхотно решение“, написа датският нападател, който беше пренебрегнат от португалския треньор в началото на сезона, след пристигането на Бенямин Шешко, както и на Брайън Мбеумо и Матеус Куня.

Живеейки нов живот в Неапол, Хойлунд има 7 гола и 3 асистенции в 19 мача този сезон, включително два гола срещу Спортинг в Шампионската лига на УЕФА. На финала в понеделник той не отбеляза, но на полуфинала срещу Милан беше решаващ с гол и асистенция.

Снимки: Imago