  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Засилен интерес към ас на Берое

Засилен интерес към ас на Берое

  • 31 дек 2025 | 09:35
  • 237
  • 0
Засилен интерес към ас на Берое

Бъдещето на полузащитникът Карлос Алгара изглежда не е свързано с Берое, като единствената въпросителна изглежда дали ще се раздели с клуба през януари, или след края на настоящия сезон.

Италианският журналист Лоренцо Лепоре информира за засилен интерес към испанския халф. Според информацията, няколко клуба следят ситуацията около Алгара. Сред тях има такива от България, Нидерландия и Полша.

Лепоре съобщи, че президентът на Берое Ернан Банато е отхвърлил предложения от ЦСКА 1948 и Русия за Алгара. В началото на сезона халфът е водил преговори за нов договор със заралии, но е отхвърлил офертата, като я е сметнал за твърде ниска.

Настоящият контракт на Карлос Алгара с Берое изтича през юни 2026 година. За кандидатите за подписа му има два варианта - някои обмислят да му предложат предварителен договор и да го привлекат през юни, а други възнамеряват да го привлекат още през януари.

