  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Стойчо Младенов присъства на коледното тържество на Берое

Стойчо Младенов присъства на коледното тържество на Берое

  • 30 дек 2025 | 15:11
  • 335
  • 0
Стойчо Младенов присъства на коледното тържество на Берое

Ветераните на Берое се събраха за традиционното си коледно тържество на стадион "Локомотив" в Стара Загора. Прави впечатление, че Стойчо Младенов присъства на събитието.

"Ветераните на БЕРОЕ събраха зеленото семейство за традиционното коледно тържество на стадион „Локомотив“ в Стара Загора – мястото, където на 24 октомври 1979 г. написахме история с победа 1:0 над Ювентус пред 30 000 души.

На срещата се видяха и герои от онази незабравима европейска вечер, а всички заедно почетоха паметта на съотборниците, които вече не са сред нас. Традициите ни държат заедно – тогава, сега и винаги.

Само Берое!", написаха от клуба.

