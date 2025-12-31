Популярни
  2. Берое
  3. Босът на Берое: 2025 беше година с постижения, които ще останат в историята на клуба

Босът на Берое: 2025 беше година с постижения, които ще останат в историята на клуба

  • 31 дек 2025 | 09:26
  • 241
  • 0
Босът на Берое: 2025 беше година с постижения, които ще останат в историята на клуба

Собственикът на Берое Ернан Банато публикува новогодишно управление към зеленото семейство. Той определи 2025-а като година с постижения за историята на клуба, но и отчете трудните моменти. Банато обеща работа, с която Берое да се върне на мястото, „което му принадлежи“.

Ето какво написа Ернан Банато:

„Скъпо беройско семейство,

Във футбола, както и в живота, нещата никога не са лесни. Берое е клуб с богата и славна история, изпълнен със страст и гордост. 2025 беше година с постижения, които ще останат в историята на клуба, но и с трудни моменти, белязани от несгодите да не получим резултатите, които заслужавахме. Имаше външни фактори, които усложниха пътя ни, както и вътрешни въпроси, които трябва да признаем и да подобрим.

Но това не ни спира. Напротив - прави ни още по-сплотени. Ще работим заедно, рамо до рамо - играчи, треньорски щаб, ръководство и привърженици, за да върнем Берое на мястото, което му принадлежи в елита на българския футбол.

Честита Нова година на цялото голямо семейство на Берое: играчи, отбор, фенове и всички, които носим зеленото в сърцето си. Нека вярваме, че отборът ще бъде подсилен на трансферния пазар, ще дадем най-доброто от себе си и ще се борим с всички сили за постигане на целите си през 2026 година.

Нека новата година ни донесе много мир, любов, здраве и победи.

Напред, Берое!“.

