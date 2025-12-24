Популярни
Хосу Урибе с голямо обещание за феновете на Берое

  • 24 дек 2025 | 13:30
Старши треньорът на Берое обеща на феновете, че през следващия сезон отборът отново ще бъде част от efbet Лига. Както е известно, заралии имат известни проблеми и са без победа от края на месец септември, когато за последно се наложиха над Добруджа (1:0).

След това старозагорци записаха три равенства и седем загуби в първенството и отпаднаха от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша (Бистрица).

Ето какво написа испанският наставник във "Фейсбук":

"Голяма прегръдка за всички мои приятели, които ме следват... Пожелавам ви Весела Коледа и се насладете на хубавите моменти, защото лошите ще дойдат сами... Липсва ми родината ми, но съм много щастлив, че работя в страна като България и в клуб като Берое, които ме приеха толкова прекрасно... Наздраве на всички... Да живее Астурия, само Берое, бъдете смели!

Весела Коледа на семейството на Берое! Благодаря ви за подкрепата... Никой не е казал, че ще е лесно, но с упорит труд и заедно със сигурност ще го постигнем и Берое ще играе в Първа лига на България през следващия сезон. Благодаря на всички! Само Берое, само Стара Загора... Бъдете смели!“

Снимки: Startphoto

