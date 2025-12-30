Владимир Николов: За мен радващото е, че има трима българи в Топ 10 на света

Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов е №2 в света за 2025 г. Специално за БНТ неговият баща Владимир коментира престижното му място в класацията на Volleyball World.

Алекс Николов е номер 2 в света!

Както e известно, в Tоп 10 попаднаха още другият син на Владимир Николов - Симеон, който е на 6-то място, и капитанът на националния тим Алекс Грoзданов, който заема 8-ата позиция.

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

"За мен, радващото не е толкова, че Алекс е №2, колкото, че в Топ 10 има трима българи, защото, в крайна сметка, волейболът не е индивидуален спорт. Фактът, че има трима българи в десетката, е прекрасен момент. Още повече ме радва, че съвсем случайно и тримата са от Левски", сподели президентът на Левски в интервю за БНТ.

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

От Volleyball World откроиха успехите на Александър Николов през годината на национално ниво, както и на клубно с Кучине Лубе (Чивитанова). Владимир Николов подреди постиженията му през годината по значимост.

"Спечелена купа в Италия, т.е. първи трофей в Италия, втори финал в италианското първенство и, естествено, второто място на световното първенство, което е най-запомнящо се през годината и в последните години", допълни бившият волейболен национал.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Владимир Николов коментира и бързата адаптация на Симеон в състава на Локомотив Новосибирск, който преди няколко дни загуби финала за Суперкупата на Русия от Зенит (Казан). Поражението обаче няма как да помрачи отличните изяви на разпределителя за отбора воден от Пламен Константинов и Андрей Жеков.

"Това, което е определящо, е волейболните умения и сработката с отбора, които очевидно са налице", завърши Николов.