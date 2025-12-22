Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Бебе в Берое

Бебе в Берое

  • 22 дек 2025 | 12:15
  • 466
  • 0

Капитанът на БероеХуан Пабло Саломони, стана баща. Радостната вест споделиха защитникът на старозагорци и щастливата майка Клари Добен в Instagram.

Двамата са станали родители на момиченце на име Хуанита. Девойката се е появила на бял свят на 15 декември в болница в Стара Загора, каквото е било и желанието на дамата до Саломони.

„15-12-2025: най-важният малък човек в живота ни се роди: Хуанита“, написаха щастливите родители в социалните мрежи.

Досега през сезона Саломони е изиграл 18 мача за Берое. В тях 28-годишният капитан на „зелено-белите“ има гол, жълт и червен картон.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец взе Октай Хамдиев

Черноморец взе Октай Хамдиев

  • 22 дек 2025 | 12:43
  • 415
  • 0
Монтана избира новия треньор до Нова година

Монтана избира новия треньор до Нова година

  • 22 дек 2025 | 12:33
  • 1627
  • 1
Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

Асеновградското торпедо се върна при "секирите"

  • 22 дек 2025 | 11:46
  • 709
  • 0
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 3010
  • 10
Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

Легенда на Левски зарадва финансисти за Коледа

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 2340
  • 7
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 4795
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 6399
  • 33
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 4795
  • 13
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 3010
  • 10
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 6237
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 16689
  • 16
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 11118
  • 19