Бебе в Берое

Капитанът на Берое – Хуан Пабло Саломони, стана баща. Радостната вест споделиха защитникът на старозагорци и щастливата майка Клари Добен в Instagram.

Двамата са станали родители на момиченце на име Хуанита. Девойката се е появила на бял свят на 15 декември в болница в Стара Загора, каквото е било и желанието на дамата до Саломони.

„15-12-2025: най-важният малък човек в живота ни се роди: Хуанита“, написаха щастливите родители в социалните мрежи.

Досега през сезона Саломони е изиграл 18 мача за Берое. В тях 28-годишният капитан на „зелено-белите“ има гол, жълт и червен картон.