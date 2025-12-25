Освободиха арестувания президент на Фенербахче

Президентът на Фенербахче Садеттин Саран беше арестуван заради употреба на наркотици. Това се случи вчера (сряда), като междувременно той беше освободен под ограничителни условия, които включват забрана за напускане на страната, както и задължението да се явява в съда два пъти седмично, всеки понеделник и четвъртък.

Според репортаж на вестник Cumhuriyet пробите на футболния бос от урина, кръв и нокти са били отрицателни, но в тази от косата му е бил открит кокаин. 61-годишният бизнесмен и спортен деятел вече е да показания пред турските власти. Тези проби са били взети в болница, където е бил отведен след една нощ в ареста.

Саран е дал показания пред прокуратурата още на 20 декември в рамките на разследване за „закупуване, приемане или притежание на наркотични или стимулиращи вещества за лична употреба“.

Самият бос на “фенерите” категорично оспори резултата, заявявайки: „Никога през живота си не съм употребявал наркотици“.

Веднага след това той отиде в частна лаборатория, за да се подложи на нови изследвания.

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания