Алегри посочи колко точки ще са необходими за Скудетото

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри похвали нападателя на тима Кристофър Нкунку след двата му гола за победата с 3:0 над Верона. Той също така прогнозира, че за спечелването на титлата в Серия "А" ще са необходими около 84 точки.

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

„Нормално беше Нкунку да вкара. Той е много чувствителен човек, който искаше да се справи добре. Днес, след реализираната дузпа, той се отпуши и отбеляза гол, който е в неговото ДНК, атакувайки топката след удара на Лука Модрич. Мисля, че той все още може да се подобрява като всички останали. През първото полувреме бяхме малко напрегнати, но организиране. Дори не допуснахме нито един корнер. През втората част се справихме по-добре. В края на първото полувреме открихме резултата след корнер. При 3:0 можехме и трябваше да имаме по-добър контрол на топката. Колкото повече напредва сезонът, толкова по-трудно ще става. След пет дни ще имаме сложен мач в Каляри, защото там винаги се играе трудно, а и вчера записаха страхотна победа (2:1 над Торино –б.р.). Трябва да се подготвим добре. Днес някои футболисти получиха малко повече игрово време в последните минути. Нуждаем се от всички, защото ни предстои ключов месец и половина отсега до 15 февруари.

Колко точки ще са необходими за Скудетото? В момента са 82-84, но могат да станат 86. Ако някой тим направи силна серия, не знам, но сега летвата е около 84 точки. За нас беше важно да победим днес, защото бяхме направили равенство със Сасуоло (2:2) и загубихме от Наполи (0:2). Беше от значение да спечелим, защото Верона е труден отбор, а и най-вече най-после победихме малък тим у дома. Това беше много важно. Ще вървим стъпка по стъпка, като трябва да възстановим всички играчи. Трябва Рафаел Леао да е напълно готов, Пулишич все още не е на 100%. Нкунку израства, а Юсуф Фофана се завръща след контузия. Много съм доволен, като трябва да работим спокойно с ясната цел да играем в Шампионската лига през следващия сезон. Както каза Фабио Капело, това е доста трудна цел“, коментира Алегри след днешния успех.

Снимки: Gettyimages