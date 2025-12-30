Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

Янис Адетокунбо доминира в Източната конференция, събирайки най-много гласове при първото преброяване за Мача на звездите в НБА през 2026 г., и е на второ място в цялата лига.

НБА публикува първите резултати от гласуването в понеделник вечерта (29/12), като гръцката суперзвезда е събрала 1 192 296 гласа, водейки надпреварата на Изток.

Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo lead their conferences in the first fan returns in NBA All-Star Voting 2026.



Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters.



Next fan update: 1/6. pic.twitter.com/pHykl9yhTE — NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025

На върха на общата класация е Лука Дончич с 1 249 518 гласа. Топ пет на Западната конференция се допълва от Никола Йокич, Стеф Къри, Шай Гилджъс-Александър и Виктор Уембаняма. Съответно, на Изток, след Адетокунбо се нареждат Тайрис Макси, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам и Донован Мичъл.

Баскетболният празник, Мачът на звездите през 2026 г., е насрочен за ранните часове на 16 февруари в Intuit Dome в Лос Анджелис.

