  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

  • 30 дек 2025 | 02:39
  • 156
  • 0
Янис води на Изток, Дончич е лидер на Запад след първото гласуване за Мача на звездите

Янис Адетокунбо доминира в Източната конференция, събирайки най-много гласове при първото преброяване за Мача на звездите в НБА през 2026 г., и е на второ място в цялата лига.

НБА публикува първите резултати от гласуването в понеделник вечерта (29/12), като гръцката суперзвезда е събрала 1 192 296 гласа, водейки надпреварата на Изток.

На върха на общата класация е Лука Дончич с 1 249 518 гласа. Топ пет на Западната конференция се допълва от Никола Йокич, Стеф Къри, Шай Гилджъс-Александър и Виктор Уембаняма. Съответно, на Изток, след Адетокунбо се нареждат Тайрис Макси, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам и Донован Мичъл.

Баскетболният празник, Мачът на звездите през 2026 г., е насрочен за ранните часове на 16 февруари в Intuit Dome в Лос Анджелис.

Снимки: Gettyimages

