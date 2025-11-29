Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Страхотното завръщане на Янис не помогна на Милуоки Бъкс

Страхотното завръщане на Янис не помогна на Милуоки Бъкс

  • 29 ное 2025 | 09:07
  • 438
  • 0
Гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо направи впечатляващо завръщане в игра след контузия, но представянето му не беше достатъчно, за да предотврати отпадането на Милуоки Бъкс от NBA Cup, след като "Елените" загубиха от Ню Йорк Никс със 109:118.

Крилото доминираше на паркета, завършвайки мача с 30 точки, 15 борби и 8 асистенции само за 28 минути игра. Статистиката му беше почти безупречна - 10/12 успешни стрелби от две точки (82% успеваемост) и 10/14 от наказателната линия (71%).

Бъкс започнаха силно мача, завършвайки първата четвърт с преднина от 37:33. Въпреки това, Никс реагираха и успяха да изравнят играта, намалявайки разликата до една точка на полувремето (61:62).

Обратът за домакините дойде в третата четвърт, която те взеха с 31:26, за да поведат с 92:88. В последната четвърт, въпреки натиска на Бъкс да се върнат в мача, Никс намериха необходимите решения, за да запазят контрола.

С тази победа нюйоркчани си осигуриха класиране за елиминациите на NBA Cup, подобрявайки баланса си в турнира на 3-1. Обратно, Бъкс, с рекорд 2-2, отпаднаха от надпреварата.

Снимки: Gettyimages

