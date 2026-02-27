Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дюрант стана шестият играч в историята на НБА с над 32 000 точки

Дюрант стана шестият играч в историята на НБА с над 32 000 точки

  • 27 фев 2026 | 20:51
  • 124
  • 0
Кевин Дюрант се присъедини към елитния клуб на лидерите по точки в НБА. В мач от редовния сезон при успех на неговия Хюстън Рокетс срещу Орландо Меджик - 113-108 той отбеляза 40 точки и надмина границата от 32 000 в кариерата си.

След този мач 37-годишният американец има 32 006 точки. Дюрант стана едва шестият играч в историята на лигата, достигнал този етап.

Лидерите по точки за всички времена остават ЛеБрон Джеймс (43 044), Карим Абдул-Джабар (38 387), Карл Малоун (36 928), Коби Брайънт (33 643) и Майкъл Джордан (32 292). По този начин Дюрант надмина Уилт Чембърлейн (31 419) и Дирк Новицки (31 560) в списъка с най-резултатни състезатели за всички времена.

Този сезон Дюрант е със средно 27,6 точки на мач, като стреля с 52,4% успеваемост от игра. Хюстън е четвърти в Западната конференция с резултат 37-22.

