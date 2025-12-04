Популярни
Шок в НБА: Янис пред раздяла с Милуоки!

  • 4 дек 2025 | 06:01
  • 366
  • 0
Шок в НБА: Янис пред раздяла с Милуоки!

Янис Адетокунбо е на изхода от Милуоки! Гъркът е недоволен и по всичко личи, че е поискал трейд, който би променил облика на НБА лигата. Брайън Уиндхорст пръв заговори за това по време на гостуване в радиопредаване на ESPN в Кливланд.

"Милуоки се обадиха на Никс и поискаха оферта за Янис, защото Янис каза: „Искам да бъда в Ню Йорк.“ Тогава хората си казаха: „О, Боже мой, той изтри снимката от май, на която беше логото на Бъкс.“ Хора, той вече е поискал трейд".

Милуоки изпитва трудности този сезон, като в момента е с резултат 10–13 и е извън зоната за плей-ин на Изток. „Бъкс“ загубиха осем от последните си десет мача, включително серия от седем поражения, което допълнително подхрани спекулациите за дългосрочните планове на Янис. Първа положителна искра все пак бе успехът тази нощ над Детройт Пистънс със 113:109.

Индивидуално, Янис продължава да играе на елитно ниво, със средно 30,6 точки, 10,7 борби и 6,4 асистенции на мач. Шамс Чарания обаче беше много по-конкретен и подчерта, че решение ще има през следващите седмици.

"Янис Адетокунбо и неговият агент Алекс Сарацис започнаха разговори с Милуоки Бъкс относно бъдещето на двукратния MVP – включително дали е най-добре за него да остане или да потърси нова среда, научи ESPN от свои източници. Очаква се решение да бъде взето през следващите седмици."

Снимки: Gettyimages

