Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

Гръцкият национал от Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо със сигурност би одобрил бъдещ сблъсък между шампионите на НБА и Евролигата в резултат на планираното сътрудничество между Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Адетокунбо говори пред испанския вестник Mundo Deportivo след загубата на Бъкс от Торонто Раптърс, но заяви, че не знае подробности за ситуацията към момента.

"Нямам идея какво точно се случва. Не следя нещата толкова подробно, но, ако двете лиги могат да съществуват съвместно, то тогава добре", каза 30-годишният баскетболист на въпрос за НБА Европа.

"Ще бъде много трудно за отборите в САЩ да играят срещу европейски тимове там, но би могло двете лиги да оперират по същия начин, със същата програма и може би двата топ отбора да играят един срещу друг през лятото - един вид да видим кой е най-добрият в света", продължи Янис Адетокунбо.

Преди две години, след като гръцкият Панатинайкос спечели Евролигата, старши треньорът Ергин Атаман пожела двубой срещу тогавашния шампион в НБА Бостън Селтикс.

"Бих се радвал да видя Панатинайкос срещу Бостън", потвърди Адетокунбо.

"Но е трудно двете лиги да се слеят, ако въобще нещо подобно може да се случи. Виждам обаче нещо като съвместно съществуване и които отбори спечелят първенството, да играят един срещу друг", завърши гръцкият баскетболист.

