Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

  • 5 ное 2025 | 15:07
  • 185
  • 0
Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

Гръцкият национал от Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо със сигурност би одобрил бъдещ сблъсък между шампионите на НБА и Евролигата в резултат на планираното сътрудничество между Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Адетокунбо говори пред испанския вестник Mundo Deportivo след загубата на Бъкс от Торонто Раптърс, но заяви, че не знае подробности за ситуацията към момента.

"Нямам идея какво точно се случва. Не следя нещата толкова подробно, но, ако двете лиги могат да съществуват съвместно, то тогава добре", каза 30-годишният баскетболист на въпрос за НБА Европа.

"Ще бъде много трудно за отборите в САЩ да играят срещу европейски тимове там, но би могло двете лиги да оперират по същия начин, със същата програма и може би двата топ отбора да играят един срещу друг през лятото - един вид да видим кой е най-добрият в света", продължи Янис Адетокунбо.

Преди две години, след като гръцкият Панатинайкос спечели Евролигата, старши треньорът Ергин Атаман пожела двубой срещу тогавашния шампион в НБА Бостън Селтикс.

"Бих се радвал да видя Панатинайкос срещу Бостън", потвърди Адетокунбо.

"Но е трудно двете лиги да се слеят, ако въобще нещо подобно може да се случи. Виждам обаче нещо като съвместно съществуване и които отбори спечелят първенството, да играят един срещу друг", завърши гръцкият баскетболист.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Виктор Уембаняма за Лука Дончич: Той е един от най-трудните за разучаване

Виктор Уембаняма за Лука Дончич: Той е един от най-трудните за разучаване

  • 5 ное 2025 | 13:38
  • 569
  • 0
Обрат на Булс срещу Сиксърс

Обрат на Булс срещу Сиксърс

  • 5 ное 2025 | 12:00
  • 428
  • 0
Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

  • 5 ное 2025 | 11:22
  • 379
  • 0
С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

  • 5 ное 2025 | 11:11
  • 461
  • 0
Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

  • 5 ное 2025 | 10:42
  • 427
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 ное 2025 | 09:41
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 54917
  • 160
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 22545
  • 9
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 9425
  • 22
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 520454
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 16199
  • 58
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 12195
  • 3