Янис и Танасис подкрепиха по-малкия си брат Алекс в G-Лигата

Янис и Танасис Адетокунбо бяха на трибуните, за да наблюдават отблизо представянето на по-малкия си брат Алекс в мач от G-Лигата на НБА, където той показа отлично представяне.

Двете звезди на Милуоки Бъкс проследиха срещата на дъщерния отбор на "Елените" Уисконсин Хърд срещу Сиукс Фолс.

Въпреки загубата на Хърд със 121:135, Алекс Адетокумбо остави доста добри впечатления с изявите си. Най-младият от братята Адетокунбо беше сред основните играчи на своя отбор, завършвайки мача с 15 точки, 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка, демонстрирайки забележителна точност с 5/8 успешни стрелби от игра.

Присъствието на Янис и Танасис не остана незабелязано, като официалният X акаунт на Уисконсин Хърд публикува техни снимки и видео от мача.

Снимка: ESPN