Док Ривърс очаква Янис да е аут за месец

  • 6 дек 2025 | 15:02
Гръцката суперзвезда на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо най-вероятно ще остане извън терените в НБА около месец. Двукратният MVP на лигата има контузия на прасеца. Адетокунбо получи травмата в сряда в мача срещу Детройт Пистънс, като първоначалното време за възстановяване беше оценено на две до четири седмици.

"Да се надяваме, че той ще може да се върне по-рано, но по-скоро, ако мога да предполагам, възстановяването му ще отнеме близо 4 седмици. Ще отнеме повече време, отколкото искахме и това може да е разочароващо за Янис. Но такива неща се случват и ние трябва да го преодолеем", заяви треньорът на Бъкс Док Ривърс.

Засега сезонът не върви по план за Милуоки. Отборът е едва на 10-о място в таблицата на Източната конференция с 10 победи и 14 загуби.

Снимки: Gettyimages

