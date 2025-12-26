Атлетико ще пусне италиански национал обратно в Серия "А" само при едно условие

Атлетико Мадрид ще позволи на Джакомо Распадори да премине в Рома при едно условие, пише „Марка“. 25-годишният нападател може да се завърне в Серия "А" още през зимата.

Първоначално Распадори ще играе като преотстъпен, а след това правата му може да бъдат откупени от римския клуб. Цялата сделка ще надвиши 22 милиона евро. Атлетико е готов да се раздели с италианския национал само ако опцията за откупуване на правата му е задължителна.

През август мадридчани взеха Распадори от Наполи за 22+4 милиона евро, привличайки го с договор за пет сезона. Самият нападател е дал съгласието си за трансфер в Рома.

