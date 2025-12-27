Популярни
Георги Миланов в "Гостът на Sportal.bg"
  ЦСКА ще обяви втория си нов футболист в първите дни на следващата година

  27 дек 2025
  • 1607
  • 0

Бразилското крило Лео Перейра може да се смята за сигурно ново попълнение на ЦСКА. От клуба обаче все още не официализират сделката, защото играчът има действащ договор със Спорт Ресифе, където е преотстъпен до края на годината, пише "Мач Телеграф".

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Около Перейра има драма заради скандал между Витория и Спорт Ресифе, последните два отбора, в които той е играл под наем, и заради това „червените“ не искат да изострят ситуацията допълнително. Иначе Лео Перейра е собственост на КР Брасил с договор до края на 2026 година, а в Бразилия твърдят, че „червените“ ще платят за правата му 800 000 евро.

Очаква се Перейра да бъде обявен официално за ново попълнение на ЦСКА в началото на идната година. "Червените" вече се подсилиха с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

