Симончели: Баная послуша групата на Роси и подцени Маркес

Паоло Симончели винаги казва нещо интересно и никога не се притеснява да каже това, което мисли. В интервю за вестник Corriere della Sera, големият шеф на SIC58 Squadra Corse в Moto3 и баща на незабравимия Марко, предложи няколко интересни гледни точки.

След като отправи остри критики към новите собственици на търговските права MotoGP, американците от Liberty Media, подчертавайки опасенията си, че те може да се фокусират твърде много върху шоуто и да изгубят същността на мотоциклетизма, той даде и интересна гледна точка за събитията на пистата през 2025 г.

Celebrating just 63 days to go with Francesco Bagnaia 🙌#MotoGP pic.twitter.com/q59nV2SDqq — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) December 26, 2025

Доминацията на Марк Маркес, след като се качи на Дукати, не беше изненада за него. Но Симончели не се церемони, когато беше запитан за разочароващия сезон на Пеко Баная, който се срина до пето място в световния шампионат само с две победи.

На въпроса дали вярва, че Баная ще успее да реагира през 2026 г., Симончели отговори: „Да се надяваме, че си е оправил главата“. А последвалото му разяснение показа, че определено има ясно оформено мнение по въпроса.

„Баная не беше подготвен за толкова силен съотборник. Пеко идва от групата на Валентино Роси и той слуша всичко, което говорят в тази група, затова и подцени Маркес. Предната година той загуби световната титла, след като взе 11 състезания. Помислил си е: „Просто трябва да падам по-малко“. Но Марк е звяр на пистата и го вкара в криза“, обясни Симончели.

75-годишният италианец не скри възхищението си към шампиона от Сервера. А и не би могло да бъде иначе, защото неговият стил на каране много му напомня за този на сина му Марко – незабравимия талант, който загина в инцидент по време на Гран При на Малайзия през 2011 г.

„Знаех, че Марк е най-силният. Винаги съм го харесвал, той се състезава и мисли като сина ми, никога не се отказва и винаги опитва. Ако Марко не беше загинал, щяхме да се забавляваме страшно много. Представяте ли си какви битки щяха да бъдат...“, завърши той.

