  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола похвали футболистите, каза дали е готов Родри и коментира Арсенал

Гуардиола похвали футболистите, каза дали е готов Родри и коментира Арсенал

  • 26 дек 2025 | 17:29
  • 277
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола похвали своите футболисти за абсолютния професионализъм, който са проявили по време на празниците. Каталунецът се бе заканил преди настъпването на празниците, че лично ще премери всеки един от играчите си след завръщането им на базата на клуба.

“Те са били изключително дисциплинирани по Коледа. Но винаги е било така в последните десетина години. Миналият сезон имахме малко по-трудна кампания, заради многото контузии, но всички играчи са абсолютни професионалисти и днес не бе изключение. Аз лично съм наддал 4-5 килограма, но храната и напитките бяха наистина добри.,” пошегува се наставникът.

Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред
Холанд успокои феновете на Манчестър Сити: Всичко е наред

След това той се насочи към ситуацията около отбора и предстоящия двубой. “Гражданите” гостуват на Нотингам Форест утре от 14:30 българско време.

“Миналият сезон, особено когато бяха водени от Нуно Еспирито Санто, те свършиха невероятна работа, но дори преди него “Сити Граунд” винаги е бил трудно място за гостуване, както заради публиката, но и заради футболистите, с които разполагат. Те са отбор, който инвестира доста в последните години, след като стигна до Премиър лийг и са наистина качествен отбор,” поясни вижданията си Гуардиола.

След това той бе насочен към основния конкурент Арсенал, който в момента е окупирал върха в класирането, но при успех утре “гражданите” ще изместят “артилеристите” от върха поне за няколко часа.

“Най-доброто място е да бъдеш на върха, а ние все още не сме там. Бих предпочел да сме начело с преднина от 10 точки, но каквото е, такова. Арсенал се справя наистина добре, но ние сме все още там, в битката сме в края на декември, продължаваме в Шампионската лига и сме на полуфинал в Карабао къп. Скоро започва Купата на Англия, имаме някои важни играчи, които ще се завърнат, така че всичко трябва да става стъпка по стъпка,” каза бившият треньор на Барселона.

Накрая той даде добри новини около евентуалното завръщане на Родри, който би могъл да е на линия за двубоя с Нотингам утре.

“Родри е много, много по-добре. Дали е на разположение или не, ще решим днес. Джереми Доку и Джон Стоунс все още не са готови, но скоро ще се завърнат,” обясни Гуардиола.

