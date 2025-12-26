Популярни
  Замбия
  2. Замбия
  Замбия не победи и Коморските острови

Замбия не победи и Коморските острови

  • 26 дек 2025 | 21:41
  • 406
  • 0
Замбия не победи и Коморските острови

Отборът на Замбия сериозно компрометира шансовете си за преодоляване на груповата фаза на Купата на африканските нации след нулево равенство срещу тима на Коморските острови в среща от 2-рия кръг в група “А”.

Така възпитаниците на Моузес Сичоне ще трябва да преследват максимума срещу домакина на форума и актуалния четвърти в света Мароко в последния кръг.

Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка
Мали с неочаквана грешка срещу Замбия на Купата на Африка

В 19-ата минута островитяните се разписаха. 26-годишният нападател Мизиан Маолида прати топката в мрежата на съперника, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че попадението не е редовно заради извършено нарушение по време на головата атака.

Така двубоят продължи при нулево равенство и играчите на Замбия доминираха, но точните удари към съперниковата врата липсваха и не съумяха на свой ред да открият резултата.

Това можеше да им изиграе лоша шега, тъй като съдията отсъди пряк свободен удар в опасна близост в полза на Коморските острови две минути преди края на първото полувреме. Халфът Юсуф М'Чангама се нагърби с изпълнението, но топката мина покрай десния страничен стълб.

След почивката за известен период от време интересните ситуации липсваха, като съперниците редуваха слизания пред двете врати, които обаче не завършваха с изстрел. Така се стигна до 63-тата минута, когато Лубамбо Мусонда от Замбия центрира коварно, но и тогава никой не съумя да засече коженото кълбо.

Това се превърна и в тактиката на Замбия в остатъка от двубоя, като момчетата на Моузес Сичоне тероризираха островитяните с настоятелни центрирания, но те така и не успяваха да намерят достатъчно смел играч в пеналтерията, който да завърши разигравянията с удар.

В 81-вата минута играчите от Коморските острови на свой ред опитаха подобна тактика и бяха близо до попадението. Фаиз Селемани се извиси над всички и топката мина малко над напречната греда.

Пет минути по-късно замбийците имаха своя най-голям шанс след почивката, но Лубамбо Мусонда стреля топовно в аут.

В добавеното време играчите на Замбия направиха отчаян щурм и след три корнера за пореден път не намериха начин да вкарат, с което логично трябваше да се задоволят с нулевото равенство.

В последния кръг от груповата фаза Замбия ще играе с Мароко, а Коморос среща Мали. И двата мача стартират от 21:00 часа българско време на 29-и декември (понеделник).

