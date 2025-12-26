Плановете на Нюкасъл за нови стадион и тренировъчна база нямат развитие, призна Хау

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призна, че всички в клуба са в неизвестност относно плановете на собствениците за изграждането на нов стадион и на нова тренировъчна база.

Саудитските собственици на „свраките“ в момента преценяват опциите дали да реконструират „Сейнт Джеймсис Парк“ или да се преместят на ново място, опитвайки се да увеличат търговските си приходи. В същото време, макар и значително подобрена, тренировъчната база остава по-лоша от тази на много от конкурентите им.

Помолен да посочи как клубът може да продължи напред през следващите години, Хау каза: „Фундаментално гледайки на клуба с по-широка перспектива, виждате тренировъчната база, стадиона - тази част от клуба е в неизвестност в момента. По отношение на посоката, в която ще се развива Нюкасъл, ако се работи в тази посока, то това би било голяма крачка напред. Но когато имаме яснота по този въпрос, ще можем да се насочим към бъдещето по наистина положителен начин. И това би имало напълно различен ефект върху всичко, с което се занимаваме, би променило тотално нивото“.

"I think the training ground and the stadium is in a bit of limbo, to have clarity on that would be a gamechanger"



Newcastle boss Eddie Howe says progress on a training ground and stadium would have a huge impact on the club ⚫⚪ pic.twitter.com/8DkSfsFbF7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 26, 2025

На първо място искам да кажа за академията ни. Брилянтната работа, която вършим там долу би придобила други резултати, ако условията са подобрени, на друго ниво. Не вярвам, че условията като терени и бази са всичко и решават всичко, но са чудесен начин да се поставят по-високи стандарти и да се покаже амбицията ти по ясен и силен начин и това би променило нивото, когато се случи“.

Настоящото ръководство е инвестирало сериозно – около 450 милиона паунда в състава, откакто придоби клуба от предишния собственик Майк Ашли през октомври 2021 г., но изграждането на клубната инфраструктура се оказа по-предизвикателно. Въпреки това Хау очаква работа и в тази посока. След това добави и за условията за мъжкия тим, които са необходими.

„Същото е и с тренировъчната база. Нуждаете се от правилния терен и дизайн. Предпочитам да се направи правилно, както трябва, отколкото да се бърза. Знам, че има 99,99% шанс да не видя нито едното, нито другото на моята позиция, но все още съм пълен със страст, че това ще е налице за бъдещите поколения на Нюкасъл, независимо дали става дума за фенове или играчи“, обясни специалистът в часовете преди мача с Манчестър Юнайтед, който е днес от 22:00.

На терена довечера Хау ще извади тима си срещу „червените дяволи“ по-късно днес, но срещата е част от стратегията да донесе стабилност на Тайнсайд, след като достигна значителен етап с успеха на финала за Купата на лигата през март. „Последните 12 месеца като цяло бяха невероятни за нас, защото най-накрая спечелихме трофей и когато дойдох тук, това беше голямата цел - след като останах, да се опитам да спечеля трофей. Сега следваме нашия план и искаме да се изкачим нагоре в класирането“, добави мениджърът от 11-ата позиция на отбора.

Снимки: Gettyimages