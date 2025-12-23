Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 277
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

На Боксинг дей ще има само един двубой и той ще е между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл. Мачът на 26 декември от 22:00 може да определи посоката на двата тима през втората половина на сезона.

Към момента "червените дяволи са седми в класирането с 26 точки. Отборът на Рубен Аморим показва признаци на подобрение в атака, но защитната линия остава уязвима, като тимът е допуснали цели 28 гола. От другата страна, Нюкасъл на Еди Хау се намира на 11-о място с 23 точки. „Свраките“ започнаха сезона със солидна защита, но в последно време изпитват огромни трудности да поддържат постоянство, допускайки 17 гола в последните си 10 мача.

Най-големият удар за Манчестър Юнайтед е контузията на капитана Бруно Фернандеш. Португалецът пострада при загубата от Астън Вила и по всичко изглежда, че ще пропусне следващите мачове. Нюкасъл също има главоболия, но те са концентрирани в дефанзивен план, където списъкът с контузени защитници е огромен.

Статистиката е категорична: мачовете между тези съперници винаги обещават голове, а Юнайтед затвърждават репутацията си на втория най-резултатен отбор в първенството.

По този повод ви каним да премерите знанията си в нашата специална игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

  • 23 дек 2025 | 13:44
  • 1437
  • 0
Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

  • 23 дек 2025 | 13:32
  • 3199
  • 10
Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

  • 23 дек 2025 | 12:08
  • 987
  • 0
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 8139
  • 8
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 20254
  • 30
Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

  • 23 дек 2025 | 11:06
  • 2264
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 12959
  • 44
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 3426
  • 4
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 14419
  • 101
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 20254
  • 30
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 8139
  • 8
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 21242
  • 84