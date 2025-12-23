Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

На Боксинг дей ще има само един двубой и той ще е между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл. Мачът на 26 декември от 22:00 може да определи посоката на двата тима през втората половина на сезона.

Към момента "червените дяволи са седми в класирането с 26 точки. Отборът на Рубен Аморим показва признаци на подобрение в атака, но защитната линия остава уязвима, като тимът е допуснали цели 28 гола. От другата страна, Нюкасъл на Еди Хау се намира на 11-о място с 23 точки. „Свраките“ започнаха сезона със солидна защита, но в последно време изпитват огромни трудности да поддържат постоянство, допускайки 17 гола в последните си 10 мача.

Най-големият удар за Манчестър Юнайтед е контузията на капитана Бруно Фернандеш. Португалецът пострада при загубата от Астън Вила и по всичко изглежда, че ще пропусне следващите мачове. Нюкасъл също има главоболия, но те са концентрирани в дефанзивен план, където списъкът с контузени защитници е огромен.

Статистиката е категорична: мачовете между тези съперници винаги обещават голове, а Юнайтед затвърждават репутацията си на втория най-резултатен отбор в първенството.

По този повод ви каним да премерите знанията си в нашата специална игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages