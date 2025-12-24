Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау преди сблъсъка с Ман Юнайтед: Те се подобриха

  • 24 дек 2025 | 15:24
  • 535
  • 0
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау предупреди футболистите си, че скорошната им доминация над Манчестър Юнайтед няма да означава нищо при срещата им на „Олд Трафорд“ на 26 декември. „Свраките“ спечелиха пет от последните си шест мача във всички турнири срещу Юнайтед и четири от последните пет срещи във Висшата лига, откакто загубиха с 0:2 от „червените дяволи“ на финала за Купата на лигата през 2023 година.

На въпрос дали разочарованието на „Уембли“ се е оказало повратна точка за тима му обаче, Хау отговори: „Не знам. Това беше болезнен момент, но мисля, че просто се изправяш по същия начин срещу всеки противник. начин. Не гледаш особено името или срещу кого играеш, а просто влизаш в мача и се опитваш да подчертаеш слабостите на съперника и да защитиш своите. Нашите резултати срещу Манчестър Юнайтед в последните мачове са добри, но това няма значение в предстоящия двубой. Това ще бъде още един различен мач, защото смятам, че те се подобриха.“

Колкото до отношенията на нападателя Ник Волтемаде с феновете на Нюкасъл, Еди Хау коментира: „Вижда се, че когато вкарва, той има наистина добра връзка с привържениците ни. Публиката наистина е щастлива за него и той е щастлив от празненствата с публиката. В събота се представи наистина силно срещу Челси. Помогна на отбора и физически, така че бях наистина доволен от него.“

Снимки: Gettyimages

