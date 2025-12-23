Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау: Постепенно се подобряваме

Еди Хау: Постепенно се подобряваме

  • 23 дек 2025 | 13:58
  • 527
  • 0

Нюкасъл се представя непостоянно от началото на сезона и редува добри и слабо мачове. Преди няколко дни "свраките" водеха с два гола на Челси, но срещата завърши 2:2. В петък тимът на Еди Хау ще гостува на Манчестър Юнайтед.

"Бяхме непостоянни при гостуванията си по-рано през сезона, въпреки че в защита бяхме много добри. В атака бяхме много под нивото, на което сме способни. Бих казал, че постепенно се подобряваме. Мисля, че самочувствието ни се завръща и сега трябва да покажем какво можем", коментира мениджърът на Нюкасъл.

Хау даде повече информация за контузените в тима. Тино Ливраменто ще пропусне мача с Ман Юнайтед, но в клуба се надяват травмата му да не е сериозна: "Чакаме, за да разберем пълната картина. Надяваме се, че не е сериозно и той бързо ще поднови тренировки. Има шанс Ник Поуп да се завърне. Той не е тренирал с отбора. Надявам се днес да го направи. Свен Ботман не е далеч от възстановяване".

Треньорът говори и за януарския трансферен прозорец: "Имахме кратка дискуия по тази тема. Не сме влизали в много детайли, защото не знаем как ще изглеждаме по отношение на контузиите. Имаме една група играчи, които са близо до завръщане на терена и това ще се отрази на действията ни".

Снимки: Gettyimages

