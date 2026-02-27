ВАР посече Лозана в добавеното време

Отборът на Сигма (Оломоуц) отстрани тима на Лозана след победа с 2:1 в турнира Лига на конференциите. Така след 1:1 в първия мач преди седмица чехите прогресираха с общ резултат 3:2.

И трите гола паднаха през първото полувреме, като резултатът откри Яхим Шип в 22-рата минута. Малко след това швейцарците изравниха чрез испанския младок Омар Джане в 35-ата минута, но Антонин Русек в 44-ата върна гостите напред.

С това се оказа и, че крайният резултат е бил оформен, въпреки, че в добавеното време на мача Карим Соу вкара втори гол за домакините от Швейцария. Тогава последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която не призна попадението заради засада и до продължения не се стигна.