Давид Нерес: Винаги е хубаво да печелиш трофеи

Крилото на Наполи Давид Нерес сподели впечатленията си от спечелването на Суперкупа на Италия. “Партенопеите” победиха Болоня с 2:0 на финала. Мачът се проведе на стадион „Мрсул Парк“ в Рияд. Нерес отбеляза и двата гола.

„Много съм щастлив от двата гола, но още по-щастлив от победата. Винаги е хубаво да печелиш трофеи. Дойдохме тук, за да станем шампиони, и го направихме”, сподели бразилецът.

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

“Ще ни даде ли този успех тласъка, от който се нуждаем, за да се върнем на правилния път в Шампионската лига и Серия "А"? Победите винаги ти дават увереност, особено когато печелиш турнир. Сега можем да си починем малко, мисля, че за един ден, и след това ще се съсредоточим върху следващия мач. Шампионска лига е все още далеч, но в момента сме фокусирани върху първенството“, добави Нерес.

Наполи спечели Суперкупата на Италия за първи път от 2014 г. Отборът е вдигал трофея три пъти в историята си.

Следвай ни:

Снимки: Imago