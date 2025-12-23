Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Давид Нерес: Винаги е хубаво да печелиш трофеи

Давид Нерес: Винаги е хубаво да печелиш трофеи

  • 23 дек 2025 | 21:29
  • 374
  • 1

Крилото на Наполи Давид Нерес сподели впечатленията си от спечелването на Суперкупа на Италия. “Партенопеите” победиха Болоня с 2:0 на финала. Мачът се проведе на стадион „Мрсул Парк“ в Рияд. Нерес отбеляза и двата гола.

„Много съм щастлив от двата гола, но още по-щастлив от победата. Винаги е хубаво да печелиш трофеи. Дойдохме тук, за да станем шампиони, и го направихме”, сподели бразилецът.

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

“Ще ни даде ли този успех тласъка, от който се нуждаем, за да се върнем на правилния път в Шампионската лига и Серия "А"? Победите винаги ти дават увереност, особено когато печелиш турнир. Сега можем да си починем малко, мисля, че за един ден, и след това ще се съсредоточим върху следващия мач. Шампионска лига е все още далеч, но в момента сме фокусирани върху първенството“, добави Нерес.

Наполи спечели Суперкупата на Италия за първи път от 2014 г. Отборът е вдигал трофея три пъти в историята си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

  • 23 дек 2025 | 19:41
  • 2530
  • 0
Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

  • 23 дек 2025 | 19:24
  • 2487
  • 0
Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

  • 23 дек 2025 | 19:05
  • 943
  • 0
Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 1098
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 2315
  • 1
Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 823
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 0:0 Кристъл Палас, динамични начални минути

Арсенал 0:0 Кристъл Палас, динамични начални минути

  • 23 дек 2025 | 21:10
  • 2240
  • 6
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 22436
  • 128
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 9801
  • 16
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 19115
  • 163
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 24305
  • 37
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 10948
  • 9