Рой Кийн: Харесва ми, когато наказват грешките на Манчестър Юнайтед

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн критикува играта без топка на "червените дяволи". 20-кратните шампиони на Англия загубиха с 1:2 като гост на Астън Вила в неделя и остават извън местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Бившият национал на Ейре обвини Юнайтед, че поема прекалено много рискове.

🚨🗣️ | 𝐍𝐄𝐖: Roy Keane on Manchester United:



“At what point do we begin to hold these players responsible and stop calling out the manager every week. Players like Diogo Dalot don’t give enough at the moment. Manuel Ugarte as well has been terrible.”



“Bruno Fernandes looks… pic.twitter.com/jDsbHs8M04 — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) December 22, 2025

"Има твърде много играчи в този отбор, които не правят достатъчно. Не е само Диого Далот. Манчестър Юнайтед е допуснал шест гола в два мача. За какви шансове можем да говорим? Футболът има и грозна страна. Точно това правят най-добрите отбори. Можеш да спечелиш, когато играеш грозно. Трябва да намериш начин да го направиш. Манчестър Юнайтед е един от най-слабите отбори в Премиър лийг, когато става въпрос за игра без топка. Те са добри с топката, но важното е какво правят без нея. Манчестър Юнайтед са небрежни, поемат твърде много рискове и се радвам, че са наказани за това. Харесва ми, когато отбори, които рискуват и подвеждат феновете си, са наказани", каза Рой Кийн, цитирайн от “Скай Спортс”.

Юнайтед се намира на седмо място в класирането с актив от 26 точки.