Рой Кийн: Харесва ми, когато наказват грешките на Манчестър Юнайтед

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн критикува играта без топка на "червените дяволи". 20-кратните шампиони на Англия загубиха с 1:2 като гост на Астън Вила в неделя и остават извън местата, даващи право на участие в Шампионската лига.
Бившият национал на Ейре обвини Юнайтед, че поема прекалено много рискове.
"Има твърде много играчи в този отбор, които не правят достатъчно. Не е само Диого Далот. Манчестър Юнайтед е допуснал шест гола в два мача. За какви шансове можем да говорим? Футболът има и грозна страна. Точно това правят най-добрите отбори. Можеш да спечелиш, когато играеш грозно. Трябва да намериш начин да го направиш. Манчестър Юнайтед е един от най-слабите отбори в Премиър лийг, когато става въпрос за игра без топка. Те са добри с топката, но важното е какво правят без нея. Манчестър Юнайтед са небрежни, поемат твърде много рискове и се радвам, че са наказани за това. Харесва ми, когато отбори, които рискуват и подвеждат феновете си, са наказани", каза Рой Кийн, цитирайн от “Скай Спортс”.
Юнайтед се намира на седмо място в класирането с актив от 26 точки.