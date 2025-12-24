ЦСКА иска да прекрати договора на ненужен халф

Ръководството на ЦСКА иска да прекрати договора на халфа Дейвид Сегер по взаимно съгласие. Към него липсва сериозен интерес и едва ли ще се намери отбор, който да плати вложените в него през лятото 400 000 евро.

Сегер има и дълъг договор – до лятото на 2028 г., но не попада в плановете на Христо Янев. Треньорът не взе футболиста нито в групата за гостуването на Черно море (0:2), нито в тази за решителния мач с Локомотив София (2:1) от турнира за Купата на България.

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Именно дългият договор с ЦСКА е проблем пред Сегер. Той има да взима заплати за още 30 месеца, като сумата е огромна. Предполага се, че в случая със Сегер ще се действа както с Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Мика Пинто, Тибо Вион и други, които се оказаха ненужни, но имаха договор и ги прекратиха по взаимно съгласие след дълги и тежки преговори, пише "Мач Телеграф".