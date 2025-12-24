Популярни
Алпин обяви името на първия си болид с двигател на Мерцедес

  • 24 дек 2025 | 14:25
Сезон 2026 във Формула 1 ще отбележи появата на първия болид на Алпин със задвижваща система на Мерцедес. Спортната марка на гиганта Рено се отказа от собствената си програма за задвижващи системи, която беше закрита тази година и за 2026 ще разчита на Мерцедес.

Догодина Пиер Гасли и Франко Колапинто ще се състезават с болиди, носещи името А526 – тук няма голяма изненада, като Алпин продължава традицията при избора на имена на автомобилите.

Алпин беше първият отбор, който се отказа от развитието на колата си за сезон 2025, като това остана още през пролетта, за да може да насочи повече ресурси към автомобила за 2026 и адаптацията му към новата задвижваща система. Тимът на Рено завърши на последното 10-о място при конструкторите с едва 22 точки.

Снимки: Gettyimages

