Алекс Грозданов: Нямам търпение да видя какво ще бъде по време на Евроволей 2026 в София

След като спечелиха Суперкупата на Полша AL-KO, БОГДАНКА ЛУК Люблин трябваше да претърпи поражения в три поредни мача от първенството. Те вече водеха с 2:0 срещу Асеко Ресовия (Жешув), но загубиха в тайбрека.

„Жалко е, че не спечелихме този мач с 3:0, защото имахме шанс“, казва Алекс Грозданов, българският централен блокировач на Богданка ЛУК (Люблин).

Фантастичен Алекс Грозданов с 14 точки! Богданка се върна към победите

Снощи Богданка победи като гост Ястрежебски Венгел с отлична игра на Алекс Грозданов.

“Това е прекрасно. Родината ми България е наистина много щастлива и горда с нашето постижение. Не мога дори да опиша колко позитивна беше атмосферата след Световното първенство във Филипините и еуфорията, която цареше в България. Беше невероятно; никога не съм виждал нещо подобно през живота си. След завръщането ни в България, около 6000-7000 души се събраха на площада в центъра на София, за да отпразнуват нашия успех. Беше невероятно и наистина радостта и благодарността на тези хора идваха от сърцето. Видях много деца, но също така възрастни хора и цели семейства. Беше невероятно, невероятно”, заяви Алекс Грозданов пред Plusliga.pl.

“Любопитен съм да видя какво ще бъде сега, по време на Европейското първенство догодина, защото продажбите на билети наистина показват огромен интерес към този турнир в България. От това, което чух, около 11 000 билета вече са продадени само за няколко дни. Ще бъде невероятно. Особено за мен, защото София, където ще играем, е моят роден град. Така че нямам търпение. Но първо, предстои ни дълъг клубен сезон и всички трябва да дадем най-доброто от себе си. Мисля, че ще можем да постигнем отново страхотни резултати в бъдеще”, добави Алекс Грозданов.