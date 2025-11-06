Алекс Грозданов е вторият български волейболист, който печели Суперкупата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) прибавиха нов трофей във витрината, след като спечелиха и Суперкупата на страната.

Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, надиграха много трудно Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй) с 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) в спора за трофея, игран тази вечер пред над 6600 зрители в зала "Сподек" в Катовице.

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Така Богданка спечели Суперкупата на Полша за първи път в историята си.

Това е и трети пореден трофей за Грозданов и компания след "Чалъндж къп" и шампионската титла на Полша.

Алекс Грозданов игра силно цял мач и реализира 12 точки (5 блока!, 1 ас и 70% ефективност в атака - +10) за успеха.

Bułgarzy z Superpucharem Polski ⬇️:



🇧🇬 Nikolay Penchev - 🏆

🇧🇬 Aleks Grozdanow - 🏆 🆕❗#PlusLiga — Przemysław Zajkowski (@SportNewsPoland) November 5, 2025

Така Алекс Грозданов стана едва вторият български волейболист, който печели Суперкупата на Полша.

Първият български, който печели този трофей, е Николай Пенчев.

Ники Пенчев не игра, но Ресовия спечели Суперкупата на Полша след драматично 3:2 над ЗАКСА (ГАЛЕРИЯ)

Николай Пенчев, който сега играе за ЦСКА, печели Суперкупата на Полша през 2013 година с отбора на Асеко Ресовия (Жешув).