Алекс Грозданов и Богданка победиха Варшава в най-странния мач в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка (Люблин) записаха победа №10 в Plus Liga.

Успехът утвърди Богданка на върха в класирането след първия полусезон с актив от 30 точки (10 победи, 3 загуби).

Богданка победи Пройект (Варшава) с 3:0 (27:25, 25:22, 25:23) в мач от 13-ия кръг.

Двубоят може да се определи като най-странния в полската Plus Liga.

В отбора от Варшава върлува грипна епидемия и ... Пройект разполагаше само със 7 здрави състезатели. Затова отборът игра с двама разпределители - Ян Фирлей и Михал Козловски, център - Юрий Семенюк, посрещач Кевин Тили, либерото Дамян Войташек игра като посрещач, диагоналът Брендън Купърс и либерото Мачей Олендерек.

При тази ситуация старши треньорът на Богданка си позволи да даде почивка на звездата си Вилфредо Леон, а по време на мача и на други волейболисти.

Алекс Грозданов игра цял мач и записа 5 точки (1 блок, 56% ефективност в атака - +5).