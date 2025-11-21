Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас посочи голямата си цел за 2026-а

Алкарас посочи голямата си цел за 2026-а

  • 21 ное 2025 | 16:56
  • 321
  • 0
Алкарас посочи голямата си цел за 2026-а

Карлос Алкарас разкри, че голямата му цел lпрез новия сезон е титлата от Откритото първенство на Австралия, което е единственият турнир от Големия шлем, който все още не е печелил.

„Победата в Мелбърн е наистина важна цел за мен, защото искам да имам титли и от четирите турнира от Големия шлем. Не е лесно, защото турнирът се провежда в началото на сезона и излизаш на корта без никаква мачова практика“, каза Алкарас, цитиран от Punto de Break.

22-годишният испанец е спечелил две титли на Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ. Той не е стигал по-далеч от четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

През 2025 г. Алкарас спечели осем титли и завърши сезона на първо място в света.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Известен италиански тенис треньор ще проведе семинар в България

Известен италиански тенис треньор ще проведе семинар в България

  • 21 ное 2025 | 15:16
  • 533
  • 0
Шиникова отпадна на полуфиналите в Анталия

Шиникова отпадна на полуфиналите в Анталия

  • 21 ное 2025 | 14:24
  • 436
  • 0
Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в САЩ

  • 21 ное 2025 | 13:06
  • 394
  • 0
Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

  • 21 ное 2025 | 09:56
  • 618
  • 0
Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

  • 20 ное 2025 | 20:49
  • 632
  • 0
Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

  • 20 ное 2025 | 18:16
  • 2180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 6030
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 5585
  • 2
11-те на Берое и Спартак (Варна)

11-те на Берое и Спартак (Варна)

  • 21 ное 2025 | 16:27
  • 1610
  • 2
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 6226
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 9931
  • 2
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4631
  • 0